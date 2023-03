MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Cagliari, è intervenuto alla Palermo Football Conference e ha parlato della sua esperienza in Sardegna, terminata prematuramente in questa stagione.

“Consideravo il Cagliari una squadra che poteva giocarsi la vittoria finale – afferma – . Ranieri, che è un allenatore navigato, ora sta facendo bene”.

“Le quattro compagini che potevano competere per la promozione diretta per me erano Cagliari, Genoa, Frosinone e Parma, che è un po’ la delusione, è una squadra forte”. I ducali sono i prossimi avversari del Palermo, la gara è in programma giorno 1 aprile.

LEGGI ANCHE

PALERMO, CI SONO ANCHE 7 UNDER A GIRONA: ECCO CHI SONO

PALERMO, SI PARTE PER GIRONA

MARINO: “PALERMO, CONTINUA COSÌ PER I PLAYOFF”