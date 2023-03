MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Il Palermo è in crescita e deve continuare questo percorso per il raggiungimento del play-off, visto che la salvezza è consolidata”. Così, Pasquale Marino, ha parlato dei rosanero e della scelta di andare in ritiro a Girona durante la sosta delle Nazionali, per rimanere concentrati sull’obiettivo playoff: “Aiuta a restare sul pezzo e non staccare mai – ha spiegato al ‘Giornale di Sicilia’ – restare in ritiro focalizzati sull’obiettivo è importante”.

Marino, a proposito di obiettivi, ha anche elogiato il City Group per non essersi esposto troppo a luglio: “La nuova proprietà si è presentata con l’umiltà giusta, senza sbandierare ai quattro venti obiettivi di un certo tipo. A gennaio hanno fatto investimenti importanti e i frutti iniziano a vedersi, avere tra gli attaccanti Tutino, a centrocampo Verre, che è un lusso, ha fatto salire il livello della rosa”.

“Stanno facendo bene e il Palermo sta scalando posizioni – ha aggiunto Marino – ha sempre dato l’idea di avere una buona organizzazione di gioco per puntare ai play-off. Poi lì ci può stare tutto e il contrario di tutto. È un terno al lotto, dipende da come ci si arriva e in che stato di forma sono i giocatori importanti. Ai play-off non ci sono differenze, i valori si equivalgono e le partite sono aperte”.

Sul bomber Brunori, il tecnico ha detto: “Con l’entusiasmo del campionato vinto e il fatto che sia un beniamino in città sta facendo cose straordinarie. Ha grande qualità, è un giocatore che mi è sempre piaciuto. È una punta dinamica che attacca gli spazi e sa anche venire incontro, secondo me è un giocatore che sta raggiungendo il pieno della sua maturità e arriverà a far gol anche nella massima Serie A”.

Infine, sulla Serie B: “È un campionato duro e difficile, è sorprendente guardare nella parte bassa della classifica squadre come Benevento, Brescia e Spal, che alla vigilia dovevano fare come minimo i play-off. La vera sorpresa è il Südtirol che nessuno si aspettava di vedere nelle prime posizione. Il Frosinone, che era una squadra da play-off, sta facendo un percorso inatteso. È un po’ il Napoli della B. Poi c’è anche il Bari che da matricola sta facendo un percorso straordinario”.

