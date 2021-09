Catania, dopo il ko in coppa al Massimino arriva il Bari

Il Catania si appresta ad affrontare un’altra big in pochi giorni: dopo la sconfitta in Coppa Italia Serie C nel campo del Catanzaro, gli uomini di Baldini ospiteranno il Bari di Mignani, che nelle ultime uscite si è dimostrato essere la più convincente delle grandi squadre del girone.

Come riporta Il Giornale di Sicilia, per il Catania sarà la sesta partita in stagione: le prime cinque dicono tre sconfitte e due vittorie.

In molti ricordano il precedente dello scorso anno, quando gli etnei dominarono ma non riuscirono a conquistare i tre punti: la partita finì 1 – 1 e al 92′ l’attuale calciatore del Palermo Jacopo Dall’Oglio ebbe una grossa opportunità con un calcio di rigore però fallito.

