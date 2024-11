Catania, il ds Faggiano: “Non sono contento, non lo è nessuno. Mi aspetto una reazione”

“Non sono contento, come non lo è nessuno nello spogliatoio“. Sono le parole del direttore sportivo Faggiano, intervenuto dopo il pari del suo Catania contro il Messina.

“Dal presidente ai giocatori, nessuno è soddisfatto. Abbiamo perso invece sette punti nelle ultime partite, ma oggi non posso criticare la squadra a livello di impegno. Sto dando tutto a questa causa e devono farlo tutti. Bisogna gestire meglio i momenti”.

“Mi aspetto una reazione. Anche se è mancato solo il gol voglio di più. Stiamo passando un brutto periodo e siamo calati, ma se vieni a Catania non puoi fare un campionato dignitoso: deve essere importante”.