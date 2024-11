Dal Canto a TMW: “Col Palermo abbiamo sbagliato poco. Ma i rosa sono tra i candidati alla A diretta”

“Quando si fanno vittorie pesanti come questa ci vogliono tante componenti: che all’avversario non giri tutto per il meglio e che noi sbagliamo poco”.

Questa l’opinione di Alessandro Dal Canto, intervistato da TuttoMercatoWeb. Il tecnico del Cittadella ha commentato la vittoria del Barbera contro il Palermo e l’attuale momento della squadra.

“Siamo ancora in un momento difficile ma gli ultimi due risultati ci hanno dato autostima. Abbiamo anche cambiato modulo. Pensiamo già alla prossima. A Cesena sarà un’altra partita difficile”.





“La B è un campionato livellato con qualche squadra superiore alle altre. Ma Palermo e Sassuolo sono due forti candidate alla promozione diretta“.