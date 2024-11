GdS – “Il Palermo spreca e perde, il Cittadella piazza il colpo”

“Tanti fischi, come mai si erano sentiti in questa stagione e che fanno ripiombare il Palermo in un incubo“. Questo l’incipit di Luigi Butera che commenta la sconfitta dei rosanero contro il Cittadella sul Giornale di Sicilia.

Una prova a due face come spesso accaduto in stagione, con un Palermo a due volti forte nel primo tempo e spento nella ripresa. I veneti passano quindi per la seconda volta di fila vittoriosi dallo stadio di viale del Fante.

Il quotidiano cita anche Pandolfi che ha segnato il quarto gol al Palermo. “Il terzo di fila con il Cittadella e sempre quando si è vicini al suono della campana”, si legge.