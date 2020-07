L’allenatore del Catania, Cristiano Lucarelli, ha voluto ringraziare tutti i tifosi che hanno voluto contribuire alla raccolta fondi organizzata per aiutare la squadra.

“Voglio e vogliamo ringraziare sentitamente la città di Catania per questo incredibile gesto, più unico che raro nel mondo del calcio. Donne, uomini, bambini, anziani, disoccupati, pensionati, cassaintegrati hanno voluto dare il loro contributo economico come gesto d’amore per la propria squadra. Calcio d’altri tempi come piace a me“, queste le parole scelte da Lucarelli, pubblicate su Facebook.







Ecco il post:

