Questa volta non c’è stato nulla di spettacolare. Dopo due giorni di attività eruttiva, con l’Etna superstar immortalato dalle macchine fotografiche di migliaia di turisti, la scorsa notte la terra ha tremato in tutta la Sicilia Orientale. Epicentro nella provincia di Catania, tra Viagrande e Trecastagni, scossa più forte 4,8 scala Richter registrata intorno alle 3.18.

La buona notizia è che è non ci sono vittime ma i danni sì e i feriti anche, fortunatamente lievi. Soprattutto nella zona di Zafferana Etnea ci sono stati crolli di muri e abitazioni, qualche intervento del 118 si è reso necessario, in azione vigili del Fuoco e uomini della Protezione Civile. Adesso – mentre la terra continua a tremare – bisognerà fare un’attenta ricognizione della zona per vedere se molti abitanti delle zone del catanese potranno rientrare nelle proprie abitazioni o dovranno trovare un alloggio di fortuna. Sul posto gli uomini della Protezione Civile.

Notte di paura a Catania, dunque, dove molte persone hanno preferito lasciare le proprie abitazioni e concludere la notte in automobile. Chiunque abbia vissuto l’incubo di un terremoto – almeno uno nella propria vita – sa che cosa vuol dire, quali tracce profonde lascia all’interno di ciascuna persona. Palermo, fra 20 giorni, celebrerà il 50esimo anniversario del terremoto del Belice, che ricordo benissimo per quanto fossi molto piccolo e che mi ha fatto capire cosa significa vivere questa paura. Interi paesi della Sicilia Occidentale vennero rasi al suolo.

Cosa c’entra la cronaca di un terremoto in un giornale sportivo? C’entra, perchè la solidarietà non ha steccati. Tra Palermo e Catania la rivalità calcistica è sempre stata molto forte ma le città sanno stringersi una all’altra nei momenti di dolore. Proprio recentemente, in occasione della incredibile tragedia vissuta il 4 novembre quando morirono nove persone travolte dalle acque di un fiume in piena nella zona di Altavilla, Catania si è fatta sentire con pubbliche manifestazioni d’affetto e dolore. E dai social di Palermo arrivano già bei messaggi di solidarietà. Un bel segnale. Lo registriamo volentieri.

