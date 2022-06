MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Mimmo Toscano a caccia di “fedelissimi”. Il nuovo allenatore del Cesena lavora con il club bianconero per definire le mosse di mercato in vista della prossima Serie C e spunta anche il nome di Francesco De Rose.

Come riporta il Corriere dello Sport, ci sarebbe anche il capitano del Palermo nella lista dei giocatori che il tecnico vorrebbe al suo fianco in questa nuova avventura: i due si sono incrociati a Reggio Calabria nella stagione 2019-2020, culminata con la promozione della Reggina in Serie B (oltre ad aver condiviso la prima parte della stagione successiva). L’altro nome indicato dal quotidiano è quello di Nicolò Bianchi, tuttora di proprietà della Reggina.

