Cittadella, ceduto Magrassi al Milan Futuro / UFFICIALE

Il Cittadella cede Andrea Magrassi al Milan Futuro: l’attaccante ha collezionato 8 presenze in questa stagione in Serie B e questa in corso era la sua terza stagione con la maglia dei veneti.

Magrassi riparte dalla Serie C: non ha un compito semplice, vale a dire quello di aiutare il Milan Futuro a salvarsi in un girone difficile come il gruppo B di Lega Pro.

IL COMUNICATO

L’A.S. Cittadella comunica la cessione a titolo definitivo di Andrea Magrassi al Milan Futuro. Ad Andrea un ringraziamento per quanto fatto con la nostra maglia e un in bocca al lupo per il prosieguo di carriera.