Un’altra impresa del Cittadella, un altro clamoroso verdetto nei playoff di Serie B. I veneti ribaltano ancora il fattore classifica (come contro lo Spezia), vincono 0-3 in trasferta dopo l’1-2 della semifinale d’andata e centrano l’accesso nella finale per la promozione in A eliminando il Benevento, terzo in classifica dopo la sanzione comminata al Palermo prima dell’inizio dei playoff.

Anche stavolta il Cittadella passa in vantaggio nel primo tempo, ma rispetto all’andata la gara prende una piega nettamente diversa: al Ciro Vigorito, a sbloccare il risultato è Diaw che al 36′ approfitta di un errore in uscita di Montipò, poi è Panico con il destro a un minuto dall’intervallo a siglare la rete che ribalta l’esito della sfida, visto che il Benevento aveva il vantaggio del fattore classifica e poteva permettersi anche una sconfitta con un gol di scarto.

Nella ripresa, Bucchi tenta subito la mossa in attacco inserendo Improta, ma il Benevento si sbilancia e viene trafitto dal solito Moncini, sempre più uomo simbolo del finale di stagione del Cittadella (15 reti tra campionato e playoff dal suo arrivo in Veneto): gol di tacco in area che fa esplodere la panchina veneta; sul Ciro Vigorito scende il gelo. I campani tentano il tutto per tutto, inserendo anche Asencio (appena rientrato dall’infortunio), ma dopo anche 8 minuti di recupero è tutto inutile: il Benevento è incredibilmente fuori; il Cittadella è a due partite dalla Serie A.

Benevento – Cittadella (and. 2 – 1): FINALE 0 – 3 Marcatori: 36′ p.t. Diaw (C), 44′ p.t. Panico (C), 9′ s.t. Moncini (C)

