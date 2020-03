Entra nel vivo la protesta del sindaco di Messina, Cateno De Luca, che dopo essersi presentato nel tardo pomeriggio al porto di Messina, si è posizionato davanti al traghetto in arrivo da Villa San Giovanni, pretendendo che per ogni passeggero venisse accertato lo status di pendolare oppure la motivazione che lo ha spinto a spostarsi lungo lo Stretto in direzione Messina.

Il sindaco (in diretta Facebook sul suo profilo e circondato dai giornalisti) ha seguito i controlli eseguiti su ciascun passeggero, facendo domande sulle motivazioni dei loro spostamenti e “paventando” l’ipotesi di bloccarlo qualora non fosse in regola. Le auto sbarcate questa sera sono 28.

De Luca ha annunciato anche un’ordinanza sindacale: “Al di fuori del territorio demaniale (il porto, ndr.), in territorio comunale comando io. Ci sarà una banca dati che in tempo reale e in automatico potrà tracciare tutto, con una scientificità del controllo. E chi viene dalla Calabria dovrà prenotarsi almeno 10 ore prima. Qui ci sarà un blocco. Se poi interverrà il prefetto e mi farà rimuovere dalla carica di sindaco… va benissimo”.

De Luca ha sostenuto anche la tesi di presunti depistaggi alla sua protesta: “Mi dicono che ci sono persone che passeranno domani mattina perché qui adesso ci sono io. Dovremmo venire a vedere domani mattina. Mi dicono che ci sarebbero una ventina di macchine ferme a Villa San Giovanni e che sono state rispedite indietro“.

