Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e Giovanni Rezza, il Direttore del Dipartimento Malattie infettive, hanno presentato in conferenza stampa il rapporto sui dati relativi all’emergenza Coronavirus in Italia.







Durante la presentazione, si è posto l’accento sull’indice R t in ogni regione. È importante, quindi, fare un distinguo: R t descrive il tasso di contagiosità dopo l’applicazione delle misure atte a contenere il diffondersi della malattia; R 0 , invece, indica la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva nella sua fase iniziale in una popolazione suscettibile.

Nelle slide presentate, l’indice di R t medio della Sicilia è risultato il più alto in Italia. L’Istituto ha però spiegato così “l’anomalia”: “In Sicilia sono segnalati pochi casi di infezione con trend in riduzione nell’ultima settimana. L’Rt leggermente superiore ad 1 potrebbe riflettere pregressi focolai limitati e di per sé non implica un aumento diffuso di trasmissione”.

“Stiamo andando verso un numero di casi segnalati molto basso in tutte le Regioni – afferma Brusaferro – . Ce ne sono alcune con un livello di circolazione ancora significativo, altre dove la circolazione è intermedia, altre dove è bassa”.

Ecco la conferenza stampa integrale:

