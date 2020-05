Il Dipartimento di Protezione Civile ha reso noti i dati a livello nazionale riguardante l’emergenza Coronavirus, aggiornati a oggi (12 maggio).

Attraverso una nota, è stato specificato che sui 1.402 nuovi casi, 419 sono riferiti alle settimane precedenti e non alle ultime 24 ore.







• Attualmente positivi: 81.266 • Deceduti: 30.911 (+172, +0,6%) • Dimessi/Guariti: 109.039 (+2.452, +2,3%) • Ricoverati in Terapia Intensiva: 952 (-47, -4,7%) • Tamponi: 2.673.655 (+67.003) Totale casi: 221.216 (+1.402, +0,6%)

I casi attualmente positivi sono 30.675 in Lombardia, 13.184 in Piemonte, 6.801 in Emilia-Romagna, 5.190 in Veneto, 3.841 in Toscana, 2.779 in Liguria, 4.273 nel Lazio, 3.208 nelle Marche, 1.877 in Campania, 667 nella Provincia autonoma di Trento, 2.421 in Puglia, 1.911 in Sicilia, 801 in Friuli Venezia Giulia, 1.548 in Abruzzo, 437 nella Provincia autonoma di Bolzano, 109 in Umbria, 506 in Sardegna, 104 in Valle d’Aosta, 568 in Calabria, 140 in Basilicata e 226 in Molise.

