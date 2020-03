Parla Roberto Matracia. Il responsabile dello staff medico del Palermo parla al Giornale di Sicilia dei provvedimenti presi per la squadra rosanero e il suo punto di vista sull’allerta legata all’emergenza Coronavirus e le misure sin qui adottate per contenere il contagio.

CRIVELLO: “LO STOP NON FARA’ MALE AL PALERMO”







Intervistato da Benedetto Giardina afferma: “Ho raccomandato di non andare in giro per locali durante questo periodo ed evitare gli assembramenti di persone. Inoltre controlliamo le loro temperature quando necessario. Loro la controllano autonomamente la mattina. Ci hanno fatto delle domande anche i più giovani. Sono tutti ragazzi di una certa cultura ed è bello anche parlare con loro. Abbiamo dato loro i consigli che si danno a tutti, specialmente sul rispetto delle norme igieniche, ma i calciatori da questo punto di vista sono impeccabili. Negli allenamenti non è cambiato nulla, anche perché mantenere le distanze durante gli allenamenti è impossibile. Ma gli atleti mica sono malati, la prevenzione si fa in altri modi per una patologia come questa”.

Matracia si dice favorevole al rinvio imposta dalla LND: “La Lega ha intenzione di portare tutte le società sullo stesso piano. Non è che tutte sono il Palermo, qui il presidente Mirri, ma anche Sagramola e Castagnini stanno seguendo la situazione personalmente, così come Argento e Rinaudo per il settore giovanile. Non è facile per nessuno, anche a causa dei continui allarmismi. L’importante è non creare allarmismo eccessivo. Se c’è una febbre, dobbiamo indagare per capirne i motivi. Se uno è stato sempre a casa e ha seguito determinati accorgimenti è difficile che si tratti di Coronavirus”.

LEGGI ANCHE

IL CAMPIONATO DELLA SOLITUDINE: IL PATTO ROSANERO

IL PALERMO CONTRO IL CORIGLIANO: GLI SCENARI

ACQUA INQUINATA A PALERMO? ORLANDO SMENTISCE