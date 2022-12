MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Potrebbe essere davvero in Serie B il futuro di Radja Nainggolan. Il centrocampista ha ‘chiuso i conti’ con l’Anversa e a 34 anni ha voglia di rimettersi in gioco in Italia; la destinazione più probabile sembra essere la ‘sua’ Cagliari.

Secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport, Nainggolan è atteso in Sardegna il 4 gennaio e se dovesse arrivare l’intesa con la società, il “Ninja” sarebbe accolto a braccia aperte da Ranieri che gli darebbe le chiavi della squadra. Il suo ritorno darebbe anche linfa nuova a un ambiente fortemente deluso visti i risultati.

Nelle ultime settimane si era vociferata anche Palermo come possibile destinazione/suggestione, con tanto di quote dei bookmakers, ma la pista più probabile sembra essere il Cagliari. La possibilità di vedere Nainggolan in Serie B è comunque molto alta.

