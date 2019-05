“Finale a sorpresa. Il calcio è un attimo per Bucchi e Pillon”. Questo il titolo dell’editoriale scritto da Tullio Calzone per il Corriere dello Sport, per commentare l’esito delle semifinali playoff: la finale per la A sarà un inaspettato derby veneto tra Cittadella e Verona a scapito di Benevento e Pescara, ormai indicate come favorite.

LA MOGLIE DI ZAMPARINI ATTACCA I VERTICI DEL CALCIO

Calzone scrive: “Il Cittadella questa volta vuole andare sino in fondo all’avventura dopo essersi fermato in passato più volte per strada. Sarebbe l’ennesimo miracolo di una provinciale in una partitissima che parlerà solo veneto. Un’altra sorpresa anche questa. Anche perché l’inconsapevole debolezza dei forti può fare danni letali”.

E in particolare sul Benevento scrive: “Un colpo al cuore per la grande candidata alla promozione della vigilia di questo concitato finale di stagione. Non solo per i cospicui investimenti del presidente Vigorito, il facoltoso magnate dell’eolico che non ha badato a spese per provare a riportare la Strega tra i grandi, prima di alimentare una logica battaglia legale contro il Palermo e difendere un legittimo interesse di classica. Non è bastato”.

Poi chiosa con una riflessione sui limiti dei sanniti: “L’incapacità di giocare in modi e con ritmi diversi. Tutto o niente. Poi, per dirla tutta, il calcio è un attimo e se sbagli tre palle gol e ti elimini da solo alla fine è inutile imprecare”.

LEGGI ANCHE

GDS – “AHI AHI PALERMO”: IN C SI RISCHIA UN BUCO DA 30 MILIONI

PALERMO, ISPEZIONE COVISOC IN SEDE: ATTESA PER LA TRIMESTRALE

ARBITRO DONNA INSULTATA: E’ LA FIDANZATA DI MOREO

LE “AMICHE ROSANERO”: “Il 29 CI VEDIAMO AL BARBERA”