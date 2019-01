21′ p.t. – Buona trama della Cremonese con Arini che crossa in mezzo per Strizzolo. Il suo colpo di testa finisce debolmente a lato.

15′ p.t. – Grande percussione centrale di Moreo che però poi calcia debolmente tra le braccia di Ravaglia.

12′ p.t. – Il Palermo prova lo schema a liberare Salvi che calcia da fuori area, palla altissima sopra la traversa.

11′ p.t. – Fallo di Soddimo su Chochev: punizione in zona offensiva dalla destra per i rosa.

8′ p.t. – Rosa propositivi, stabilmente nella metà campo avversaria.

4′ p.t. – I rosa sembrano schierarsi con un 4-4-1-1 che vede Trajkovski e Chochev larghi con Falletti dietro Moreo.

ORE 15.02 – Inizia la partita. Il Palermo attacca da destra verso sinistra.

ORE 14.59 – Palermo in classico completo bianco da trasferta. Cremonese in maglia grigiorossa con pantaloncini rossi.

ORE 14.58 – Le squadre entrano in campo, tutto pronto per l’inizio del match.

ORE 14.52 – Sono oltre 500 i tifosi rosanero presenti sugli spalti dello “Zini” di Cremona.

ORE 14.28 – Squadre in campo per il riscaldamento.

A Cremona per ripartire. Il Palermo gioca contro la Cremonese dopo la sconfitta subita per mano della Salernitana. Il Brescia si è fatto sotto in classifica e i rosanero non possono più sbagliare.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

CREMONESE: 1 Ravaglia, 14 Mogos, 26 Terranova, 3 Claiton (cap.), 17 Migliore, 15 Soddimo, 4 Arini, 34 Boultam, 7 Piccolo, 21 Strefezza, 9 Strizzolo.

A disposizione: 12 Volpe, 16 Agazzi, 2 Rondanini, 8 Castrovilli, 23 Caracciolo, 24 Del Fabro, 27 Emmers, 30 Carretta, 32 Montalto, 33 Renzetti, 37 Poledri.

Allenatore: Massimo Rastelli.

PALERMO: 1 Brignoli, 3 Rispoli (cap.), 2 Bellusci, 24 Szyminski, 14 Salvi, 35 Murawski, 8 Jajalo, 18 Chochev, 20 Falletti, 10 Trajkovski, 9 Moreo.

A disposizione: 12 Avogadri, 22 Pomini, 4 Accardi, 13 Ingegneri, 21 Fiordilino, 29 Puscas, 32 Haas, 34 Cannavò.

Allenatore: Roberto Stellone.

