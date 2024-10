De Biasi: “Palermo, alla lunga i valori verranno fuori. Dionisi sa far bene”

Gianni De Biasi, ex c.t. dell’Albania tra le altre e con un passato da calciatore in maglia rosanero (tra il 1983 e il 1986), è stato intervistato per Pianeta Serie B e ha parlato del campionato cadetto, approfondendo anche il cammino del Palermo.

“È presto per stilare giudizi, il Palermo non è così lontano dalla zona promozione – afferma – . Alla lunga i valori verranno fuori, è una piazza importante con un allenatore che in passato ha fatto bene e ha fatto vedere di saper far bene”.

Sulla Serie B, dice: “Ci sono tante squadre partite con l’obiettivo di raggiungere i piani alti, allo stesso tempo penso che non fosse nei piani del Pisa essere al primo posto in questo momento, però sta facendo qualcosa di molto buono. Bene anche lo Spezia. Pongo molta fiducia nel mio amico Maran”.

