In vista di Venezia – Palermo, parla uno dei tanti doppi ex: Arturo Di Napoli, passato ai rosanero nel 2002 proprio dai lagunari. L’ex attaccante si sofferma sulle sue esperienze nei due club.

“Palermo è una città che adoro – esordisce Di Napoli al ‘Giornale di Sicilia’ – per un attimo non facevamo il miracolo di portarlo subito in Serie A (nel 2003, ndr) ma perdemmo lo spareggio a Lecce. A Venezia, invece, ho avuto la fortuna di vincere la B. Sarà una partita complicata ma allo stesso tempo facile da preparare. Penso che il Palermo debba per forza vincere per provare a lottare ancora per i play-off, mentre il Venezia è a caccia di punti per consolidare la categoria”.

Proprio a proposito dei playoff, Di Napoli dice che il Palermo deve “assolutamente crederci, anche perché in panchina c’è un mio amico come Corini e faccio sempre il tifo per lui. Credo che anche l’organico sia all’altezza per farlo. E qualora dovessero arrivarci, i rosanero avranno tutte le carte i regola per giocarseli fino in fondo, me lo auguro”. Anche perché, per Di Napoli, la spinta del pubblico è decisiva: “Quando incide? Da 1 a 10 direi 11: ci sono forze ed energie che solo alcune città ti danno e Palermo è una di queste”.

Su Zamparini, presidente di Di Napoli sia a Venezia che a Palermo: “Era una persona senza peli sulla lingua, ma ti metteva a disposizione tutto per essere calciatore e pensare solo a giocare le partite. L’ho sempre considerato un grande competente di calcio. È un presidente che al nostro calcio manca tanto, lo ricordo sempre con grande affetto”.

