MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

È morto Natale Casisa, aveva 87 anni ed era malato da tempo. Nato a Palermo nel 1934, faceva parte di una famiglia di calciatori molto conosciuta a Palermo. Con un trascorso da attaccante con la maglia rosanero nelle giovanili (mai in prima squadra) ha giocato anche in serie B con la Reggiana nella stagione 58-59, proveniente dalla Reggina. Con la squadra emiliana ha collezionato 11 presenze e ha giocato due gare di coppa Italia. Ha giocato anche nel Benevento e nella Cavese.

Casisa dopo il ritiro ha continuato la carriera nel calcio come allenatore. Nel 1973 siede sulla panchina dell’Alcamo, che a quel tempo militava in Serie D (allora quarta serie) e sfiora la promozione persa allo spareggio con Terranova Gela. L’anno successivo conquista una storica promozione, registrando oltretutto il record imbattuto di 18 vittorie consecutive. Come allenatore ha vinto il campionato con Alcamo, Licata, Nissa e Bagheria.

Il figlio Paolo ha fatto parte della primavera del Palermo allenato da Zeman, la tradizione di famiglia è stata poi continuata da Franco Casisa, ex centrocampista che nella stagione 1969/70 ha giocato nella Lazio di Chinaglia. Anche Santo e Totuccio hanno maturato esperienze in tutti i livelli del calcio italiano.

LEGGI ANCHE

MESSINA – PALERMO, IL DERBY SICILIANO TORNA TRA I “PRO”