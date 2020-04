Continuano le operazioni volte al contenimento dell’epidemia da Coronavirus in Sicilia. Sono arrivate all’aeroporto di Palermo quaranta tonnellate di materiale che comprende mascherine chirurgiche, guanti, occhiali protettivi, camici, copricapo e gambali.

I dispositivi, provenienti dalla Cina e indirizzati alla Regione Siciliana, sono stati presi in carico dalla protezione civile, che provvederà allo smistamento nelle varie zone dell’isola.







Al ritiro presente anche il presidente Nello Musumeci, che ha dichiarato: “Appena abbiamo compreso la difficoltà della Protezione civile nazionale nel far fronte alle richieste di tutte le Regioni ci siamo mossi per trovare un rimedio e dare risposta a tutti. E’ una iniziativa portata avanti nella leale collaborazione con lo Stato, a cui il mio governo non si è mai sottratto“.

“Temevamo fino all’ultimo che qualche altro paese o regione ci soffiasse il carico, sono state due settimane difficili di lunghe trattative . prosegue Musumeci -. Alla fine è arrivato e nei prossimi giorni arriverà altra merce per arrivare a un totale di 50 tonnellate di dispositivi.

