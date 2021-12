MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Ultima giornata di fuoco per le italiane in Europa League. Il Napoli ospita il Leicester per passare i gironi. I partenopei, infatti, sono terzi: stessi punti dello Spartak e un punto in meno degli inglesi.

Partita importantissima anche per la Lazio, che ospita il Galatasaray. I biancocelesti sono certi di passare il girone, ma con una vittoria conquisterebbero il primo posto, sorpassando proprio i turchi.

IL PROGRAMMA

Anversa – Olympiacos: ore 18.45

Fenerbahce – Francoforte: ore 18.45

Legia – Spartak Mosca: ore 18.45

Lione – Rangers: ore 18.45

Napoli – Leicester: ore 18.45

Real Sociedad – PSV: ore 18.45

Sparta Praga – Brondby: ore 18.45

Strum Graz – Monaco: ore 18.45

Braga – Stella Rossa: ore 21.00

Celtic – Betis: ore 21.00

Ferencvaros – Leverkusen: ore 21.00

Genk – Rapid Vienna: ore 21.00

Lazio – Galatasaray: ore 21.00

Ludogorest – Midjylland: ore 21.00

Marsiglia – Lokomotiv Mosca: ore 21.00

West Ham – Dinamo Zagabria: ore 21.00

