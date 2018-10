Dopo l’en-plein italiano in Champions League, Milan e Lazio cercano tre punti importanti in chiave qualificazione nella seconda giornata dell’Europa League. I rossoneri scenderanno in campo alle 18.55 a San Siro contro l’Olympiakos, mentre i biancocelesti saranno di scena, alle 21.00, in Germania contro l’Eintracht Francoforte.

CHAMPIONS LEAGUE, I RISULTATI

Ecco il programma della seconda giornata di Europa League:

Astana – Rennes: FINALE 2 – 0 Marcatori: 19′ s.t. Zainutdinov (A), 46′ s.t. Tomasov (A)

Zurigo – Ludogorets: IN CORSO

Bayer Leverkusen – AEK Larnaca: IN CORSO

Salisburgo – Celtic: IN CORSO

Rosenborg – Lipsia:IN CORSO

Zenit – Slavia Praga: IN CORSO

Bordeaux – Copenaghen: IN CORSO

Anderlecht – Dinamo Zagabria: IN CORSO

Fenerbache – Spartak Trnava: IN CORSO

Qarabag – Arsenal: IN CORSO

Vorskla Poltava – Sporting Lisbona: IN CORSO

Milan – Olympiakos: IN CORSO/ DOVE VEDERLA

Real Betis – Dudelange: IN CORSO

Rangers – Rapid Vienna: ore 21.00

Spartak Mosca – Villareal: ore 21.00

Eintracht Francoforte – Lazio: ore 21.00 / DOVE VEDERLA

Apollon Limassol – Marsiglia: ore 21.00

Sarpsborg – Genk: ore 21.00

Malmo – Besiktas: ore 21.00

Standard Liegi – Akhisar: ore 21.00

Krasnodar – Siviglia: ore 21.00

Jablonec – Dynamo Kiev: ore 21.00

Chelsea – Videoton: ore 21.00

BATE – PAOK: ore 21.00