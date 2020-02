Rocco Arena getta acqua sul fuoco. 24 ore dopo Palermo – FC Messina e un post partita segnato dalle polemiche arbitrali, il patron del club messinese dice la sua sulla sfida dello stadio “Renzo Barbera”, amareggiato per la sconfitta con i rosanero ma con la testa già rivolta al futuro e ribadendo la volontà di non alimentare ulteriormente le polemiche.

Intervistato nel corso di “Contropiede” su Tcf tv dice: “Voglio essere sincero… ovviamente sono arrabbiato, abbiamo fatto una grande prestazione e non abbiamo raccolto. Avrei preferito non giocare bene ed essere più fortunato. Ma il lavoro premia sempre, andiamo avanti. Il rigore su Fissore? Certo che è clamoroso, ma vi rivelo una cosa: dopo la partita io non parlo mai a caldo e allo staff avevo detto solo una cosa, di non parlare degli arbitri; ‘se lo fate divento un animale’ gli ho scritto. Se io ero bravo facevo 3 gol e vincevo 3-2, non siamo stati capaci. Pazienza. Gli arbitri possono fare errori: sono umani anche loro. Purtroppo a Palermo siamo stati sfortunati”.

Sul fronte societario sottolinea: “L’aspetto positivo è che in questi mesi, la società è rimasta la stessa. Siamo solidi, sani e uniti. Stiamo sempre insieme e stiamo lavorando moltissimo. Abbiamo fatto anche un meeting in Argentina e abbiamo contattato delle squadre: apriremo presto anche una scuola calcio del FC Messina. Se siamo pronti per il ripescaggio in Serie C? Non siamo qui per restare in Serie D: il nostro obiettivo è portarlo in categorie superiori. Noi siamo pronti per la C e non solo per partecipare”.

E sottolinea: “Il bando per gli stadi? Certo che parteciperemo: per una società di calcio è fondamentale. Il rapporto con Infront è solido, diciamo che ho una sorta di corsia preferenziale: le cose vanno bene e andiamo avanti. I led? In tutto il mondo sono ben accetti, ma forse qualcuno a Messina è allergico alla luce. Vedremo cosa succederà. La fusione con l’ACR? Ormai vado avanti con il mio FC Messina: dopo un anno di investimenti e aver creato un brand non posso abbandonare il brand. Può chiamarsi anche solo Messina: conta solo che la città di Messina torni dove merita”.