Frosinone – Palermo, Dionisi in conferenza stampa / VIDEO

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, interviene alla vigilia dell’importante gara contro il Frosinone, una sfida cruciale per riscattare la recente sconfitta in casa contro il Cittadella. Il tecnico esprime la sua determinazione a guidare la squadra verso una prestazione solida, necessaria per ritrovare fiducia e risultati positivi.

Pur non nascondendo la delusione per i risultati recenti, Dionisi riconosce i miglioramenti nella qualità delle prestazioni, affermando che il percorso intrapreso è quello giusto. L’allenatore intende trasmettere ai suoi giocatori la determinazione a fare di più, spronandoli a evitare di “vivacchiare” e puntare a un gioco più incisivo e dinamico.

Sul piano tattico, Dionisi ammette che attualmente la squadra non può permettersi di schierare due punte, ma lascia aperta la possibilità di un impiego combinato di Ranocchia e Verre.





DIONISI: “SIAMO ARRABBIATI, MA LE PRESTAZIONI MIGLIORANO”