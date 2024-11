Amelia: “Il Palermo arriverà a contendersi la Serie A. Il club ha investito tanto”

Marco Amelia, ex portiere di Palermo e Milan tra le altre, è stato intervistato per Pianeta Serie B e ha parlato del campionato, commentando anche la situazione dei rosanero, reduci dalla pesante sconfitta casalinga contro il Cittadella e in procinto di affrontare il Frosinone.

“Tra tutte credo che quella che ha fatto meno in base alle aspettative che tutti avevano è il Palermo – afferma – . Sappiamo quanto difficile è questo campionato e credo proprio che i rosanero saranno quelli che si riprenderanno e arriveranno a contendersi la Serie A. La piazza è importante, il club ha investito tanto e ormai è stabile in questa Serie B. Ci sta che adesso voglia tornare in Serie A”.

“Il Palermo sente la pressione del dover vincere per forza – continua – . L’ambiente ha questa richiesta su club e squadra. Probabilmente questa pressione ti porta a correre rischi che si rivelano controproducenti, come accaduto nell’ultimo turno contro il Cittadella. Questa è la cosa che abbiamo visto anche nel campionato passato, quando hanno perso tanti punti anche in casa. L’elevata pressione che condiziona quelle partite che non riesci a vincere ti porta poi a perderle”.





