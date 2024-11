Frosinone – Palermo, Dionisi convoca 23 giocatori: c’è Nikolaou

Alessio Dionisi ha convocato 23 giocatori per la gara contro il Frosinone, in programma venerdì alle ore 20.30. In lista c’è Dimitrios Nikolaou, uscito malconcio della sfida contro il Cittadella ma completamente recuperato.

Non sono stati convocati i lungodegenti Gomis e Blin, mentre sono ancora indisponibili Saric, Lucioni e Baniya.

LA LISTA DEI CONVOCATI

1 Desplanches





3 Lund

6 Gomes

7 Di Mariano

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Nespola

14 Vasic

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

19 Appuah

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

29 Peda

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu

