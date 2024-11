Cittadella, Tronchin: “Col Palermo vittoria importante, ora c’è tanta carica”

Simone Tronchin, centrocampista del Cittadella, è stato intervistato per “Il Gazzettino” e ha parlato della vittoria in trasferta contro il Palermo.

“Quella di domenica a Palermo è stata un vittoria molto importante, raccolta su un campo difficile: sono sicuro che ci restituirà tanta carica per affrontare al meglio la prossima partita”, ha ammesso il centrocampista del Cittadella.

“Dal Canto mi chiede di essere equilibrato, di fare giocate semplici e di interdire, non mi aspettavo di partire titolare in una sfida importante come quella contro la Sampdoria dove abbiamo raccolto un buon pareggio” ha poi aggiunto Tronchin.





