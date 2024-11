La Gumina, poco spazio con la Sampdoria: probabile addio a gennaio

Antonino La Gumina sta trovando pochissimo spazio con la Sampdoria. L’ex attaccante del Palermo ha collezionato soltanto cinque presenze in campionato e nessuna dal primo minuto. Il suo futuro in blucerchiato è sempre più in bilico.

La Sampdoria, infatti, secondo quanto riporta “Il Secolo XIX”, potrebbe rivoluzionare l’organico nel mercato di gennaio, con ben otto giocatori a rischio cessione; tra questi ci sarebbe anche La Gumina.

Gli altri giocatori che rischiano di andare via sono: Antonino Barreca, Matteo Ricci e Fabio Borini. Alla lista potrebbero essere aggiunti anche Girelli e Giordano, Ferrari e anche Ronaldo Viera. Nomi importanti, che potrebbero far gola a tanti club di Serie B.





