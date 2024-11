Greco: “Il Palermo ha una struttura importante. Possiamo fare una gara competitiva”

Leandro Greco, allenatore del Frosinone, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Palermo. Il tecnico è alla ricerca della prima vittoria in questa nuova avventura dopo aver collezionato tre pareggi in altrettante partite.

“Il Palermo ha una struttura importante, vuole tornare in A – afferma – . In avanti ha calciatori forti, la squadra è completa. Noi abbiamo tutte le carte in regola per fare una gara competitiva”.

Sul momento del Frosinone, dice: “Dico ai ragazzi di non guardare la classifica perché il percorso è lungo e non dobbiamo farci distrarre dal singolo risultato. Dobbiamo fare un’impresa, per me di questo si tratta. La squadra ha dato risposte importanti in queste settimane e su questo dobbiamo focalizzarci”.





Per il Frosinone, così come per il Palermo, si tratta di una gara importante: “È chiaro che siamo ultimi e c’è pressione, ma sto stimolando la squadra nel capire come colpire e come andare a vincere, sapendo che abbiamo poco tempo e i risultati hanno un peso”, dice Greco.

