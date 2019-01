Parla Filippo Furiani. L’ex giocatore del Palermo ha commentato alla Gazzetta dello Sport Edizione Sicilia la brutta sconfitta contro la Cremonese e il momento difficile dei rosanero tra campo e questioni societarie.

Intervistato da Giovanni Di Marco afferma: “Obiettivamente ci sono troppi problemi in questa fase. Stellone ha dovuto rinunciare a numerosi difensori, non c’era neppure l’attaccante più esperto e pericoloso e si è fatto male Moreo nel primo tempo… tanti guai. Già non era facile contro una Cremonese che forse è nel suo miglior momento stagionale, figuriamoci così. Il risultato è stato giusto. La Cremonese ha fatto di più, come suggeriscono anche le statistiche. Il Palermo ha avuto le prime due occasioni del match. Poi però, col passare dei minuti, la squadra di Rastelli ha preso il sopravvento a centrocampo e nel secondo tempo, il Palermo non ha mai impensierito la Cremonese”.

E sul momento societario dice: “Finora la squadra non mi pare avesse risentito di tutto ciò. Però è pure vero che da troppo tempo ormai a Palermo si parla di tutto tranne che di calcio, non ultime le notizie su Zamparini dell’altro ieri. Come se ne esce? Senza fare drammi. Un momento di difficoltà ci può stare in un campionato lungo come quello di B. Serve unità di intenti, fare fronte comune e lavorare più forte di prima. Stellone è un tecnico navigato, riporterà serenità nell’ambiente. E anche il pubblico deve fare la propria parte: il Barbera pieno è un grosso vantaggio che il Palermo finora ha avuto modo di sfruttare”.

