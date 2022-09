MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Parla Giovanni Gardini, il direttore generale del Palermo. Il dirigente ha parlato di alcuni aspetti extra-campo, ma che interessano molto ai tifosi: dai progetti per le infrastrutture al rapporto fra i rosa e il City Group, partendo però prima dall’esperienza dei ragazzi di Corini a Manchester.

“Un’esperienza nuova e molto importante – ha esordito Gardini nell’intervista per TGR Sicilia – per capire come fare calcio in un modo diverso da come si fa di solito in Italia. Ci darà molto in futuro: abbiamo molto da imparare da un gruppo come quello del City”.

Sui progetti, poi, il dg rosanero ha aggiunto: “Per prima cosa proseguire quello iniziato dal presidente Mirri per il centro sportivo a Torretta: entro metà ottobre inizieremo i lavori. Poi si valuteranno altre possibilità implementazioni dal punto di vista infrastrutturale, anche perché senza infrastrutture non si può fare calcio”.

E, infine, Gardini smentisce la possibilità che il City possa “rubare” i migliori giocatori rosanero (un discorso ripreso anche da Mirri): “I tifosi devono stare tranquilli – ha detto il dirigente – il City Group è un soggetto che vuole aiutare il Palermo a crescere e non considera il club una società ‘satellite'”.

