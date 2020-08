“Coraggio e gioco, nasce il Palermo Boscaglia style”. Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport Edizione Sicilia, che (oltre a intervistare l’ex rosa Michele Ferri) fa il punto sul Palermo che verrà e il tipo di squadra che il nuovo tecnico rosanero intenderà schierare. Il tutto tenendo conto però dei giocatori a disposizione e di un organico che ora ha bisogno di rinforzi per assumere una forma ben definita.

Giovanni Di Marco sottolinea quelli che dovranno essere gli innesti prioritari: “Ad occhio e croce per raggiungere quota 22 (il limite massimo previsto dal nuovo regolamento della Lega di C, a cui va aggiunto un 2001 tesserato con un precontratto, cioè in addestramento tecnico) al Palermo mancano un difensore centrale, un terzino sinistro, almeno 3 centrocampisti e un’altra prima punta, magari un bomber di categoria superiore”.





Due nomi nuovi per la fascia invece potrebbero essere Valeri del Cesena (ipotesi però costosa) oppure il giovane Niccolò Corrado, classe 2000 di proprietà dell’Inter ma lo scorso in prestito all’Arezzo, alla corte di Di Donato. Sul fronte tecnico-tattico invece pochi dubbi: sarà una squadra votata all’attacco e al bel gioco. Tra Brescia, Novara e Chiavari, Boscaglia ha spesso adottato il 4-3-1-2 o il 4-3-2-1, ma è un tecnico duttile e chissà che non rispolveri anche il 4-2-4 che aveva messo in mostra a Trapani nella cavalcata fino alla Serie B.

