“Boscaglia respira. I tamponi ridanno la panchina”. Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia per introdurre i temi legati al Palermo e alla partita in programma oggi sul campo della Juve Stabia. Partita in cui i rosanero (dopo un derby pareggiato in emergenza) potranno contare su 6 giocatori in più, tornati negativi dopo i nuovi tamponi.

Fabrizio Vitale introduce così una sfida dopo una vigilia dal sapore “diverso”: “Quando si pensava che il Palermo si sarebbe presentato a Castellammare di Stabia ancora una volta con undici giocatori, i tamponi sono venuti in soccorso a Boscaglia. Per quanto, il tecnico gelese abbia vissuto la stesso un’altra brutta giornata con un allarme sul proprio tampone che lo ha costretto a ripetere il test a poche ore dalla partenza per la Campania. Un falso allarme, per fortuna”.





Si torna dunque alla situazione di una settimana fa: un po’ meno drammatica, con una panchina a disposizione per gestire la gara, ma comunque in emergenza visto che le scelte saranno quasi obbligate con Valente infortunato e Crivello ancora squalificato. La scelta per sostituire Valente dovrebbe ricadere sul rientrante Broh (con Rauti a sinistra). L’obiettivo è categorico: “Centrare ad ogni costo i primi tre punti della stagione, altrimenti staccarsi dall’ultimo posto diventerà sempre più difficile”, sottolinea Vitale.

