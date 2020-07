“Tecnico Palermo: cala Caserta. Raffaele e Scienza sono in ascesa”. Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia per parlare dei rosanero e fare il punto della situazione sul fronte allenatore. Un fronte sul quale si registrerebbe una frenata per la candidatura dell’attuale tecnico della Juve Stabia, alle prese con una una ripresa difficile e problematiche sia ambientali che contrattuali.

Caserta sarebbe comunque ancora il favorito, ma (sottolinea Giovanni Di Marco) le sue quotazioni appaiono in calo e “il Palermo si ritrova così a dover considerare delle alternative. Il profilo resta sempre lo stesso: un allenatore giovane, che conosce la categoria e pratica un calcio offensivo. Sagramola è stato chiaro: l’abito c’è, adesso bisogna vedere chi lo indosserà”.







Il rebus difficilmente verrà sciolto a breve (la squadra potrebbe anche iniziare il ritiro senza l’allenatore), ma intanto il borsino si aggiorna. Poche le chance di vedere sulla panchina rosanero Pecchia (che si è sempre mosso col ds Fusco) o Boscaglia (costoso e impegnato con l’Entella.) Salgono invece i nomi di Giuseppe Scienza (al di là delle smentite di rito) e Giuseppe Raffaele, che con il suo Potenza affronterà la Reggio Audace nei quarti dei playoff di Serie C. Due nomi che il girone meridionale lo conoscono bene e che esprimono un ottimo calcio offensivo.

