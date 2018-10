“Fatta con Follieri? No, voglio garanzie”. Questa la citazione scelta dalla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia per riportare le parole di Zamparini e analizzare la situazione in merito alla cessione del Palermo: una questione sempre più ingarbugliata, con Follieri tornato in pole ma con gli altri interlocutori che rimangono ancora in gioco.

LA CESSIONE DEL PALERMO DIVENTA UN GIALLO: ECCO CHI PUÒ COMPRARLO

In un articolo firmato da Fabrizio Vitale, il quotidiano sottolinea come manchino circa 10 giorni al CdA che avrebbe dovuto nominare Antonio Ponte presidente. Il condizionale è d’obbligo. L’italo-svizzero resta in contatto con alcuni gruppi, ma ora il quadro sembra notevolmente cambiato: Zamparini ora vuole vendere l’intero pacchetto azionario ed è tornato a rivolgersi a Raffaello Follieri, senza però escludere la cordata americana che sembra la più accreditata, resta alla finestra e attende in silenzio ragguagli da Zamparini.

La rosea riporta il commento del patron che rivela però di attendere ancora le garanzie da Follieri e che la trattativa con l’imprenditore foggiano non preclude le altre: “Sì, abbiamo firmato una lettera di riservatezza. Ma se poi esce sui giornali che riservatezza è? Non c’è alcuna penale. Io vo­glio andare via da Palermo, se qualcuno si presenta domani mattina con le garanzie ade­guate io vendo. Con Follieri c’è un’esclusivi­tà nel senso che aspettiamo le garanzie entro il 24­-25 ottobre­. Dopo di che ci sono altre due cordate che sono libere di concludere”.

