“Brunori si riprende il Palermo, i suoi gol per l’assalto al sogno | Da desaparecidos a ripescati. Buttaro e Lancini, c’è nuova luce”. Questi i titoli principali della pagina sportiva del Giornale di Sicilia dedicata ai rosanero che fa il punto della situazione in casa Palermo ripartendo dal recupero della piena forma da parte di Matteo Brunori in vista del Cosenza. Un recupero che – numeri alla mano – può rivelarsi decisivo nella corsa ai playoff.

Come sottolineato da Salvatore Orifici, i 14 gol e 3 assist di Brunori rappresentano il 36% del fatturato totale dei rosa sotto porta (solo Lapadula al Cagliari ha una percentuale più alta). E il Palermo ha vinto solo 3 volte nelle 19 occasioni in cui il bomber non è andato a segno. “Il Palermo ha bisogno del suo bomber – sottolinea il quotidiano – per lanciare l’assalto a quei play-off che in questo momento sono a portata di mano, ma per i quali serve uno sforzo in più da parte di tutti”.

Cosenza sarà anche la sfida del cuore per Tutino (che trascinò i calabresi in B nel 2018), ma vista l’emergenza può essere una nuova opportunità di riscatto per Buttaro e Lancini: negli ultimi mesi sono stati comparse; ma nel momento del bisogno hanno risposto presente.

