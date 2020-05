La riunione Consiglio d’Amministrazione del Palermo, in programma giorno 26 maggio, sarà il punto di partenza per la seconda fase della rinascita. Tra budget, mercato e scelta del nuovo allenatore, il club rosa si prepara per il futuro.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che il contratto di Pergolizzi, in scadenza il 30 giugno, non verrà rinnovato ma il club rosa non ha fretta di trovare il nuovo allenatore. La lista dei nomi in mano a Sagramola e Castagnini è ampia ma non ci sono stati contatti veri e propri con nessuno.







Capitolo bilancio: il Palermo, essendo una società nuova, non ha situazioni debitorie pregresse da sistemare, e nonostante ci siano state delle perdite quest’anno, il budget triennale previsto alla nascita della società è invariato. Per parlare di calciomercato, però, è ancora presto, bisogna aspettare l’evolversi della situazione legata alla ripresa dei campionati e all’eventuale riforma dei format.

I progetti più importanti, però, riguardano stadio e centro sportivo. Torretta rimane la pista più calda per i campi d’allenamento, la trattativa con privati per l’acquisizione del terreno è in stadio avanzato.

