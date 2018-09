L’idea tattica di Bruno Tedino che prevede la difesa a 3 e la presenza contemporanea di altrettanti uomini offensivi (un trequartista e due punte o due trequartisti e una punta) mette in campo solo due centrocampisti.

Nonostante il Palermo possa contare su una rosa molto profonda, in quel reparto gli uomini sono contati e forse anche per questo motivo l’allenatore ha scelto di cambiare l’idea originaria del 4-3-1-2.

Il tecnico rosanero, secondo il Giornale di Sicilia, a Foggia dovrebbe scegliere la coppia Puscas–Nestorovski con Trajkovski alle loro spalle; questo schieramento lascia libere due sole maglie per i centrocampisti rosanero (in caso di difesa a 3, ormai confermatissima).

Ivaylo Chochev la prossima settimana tornerà in gruppo dopo l’infortunio e andrà ad aumentare la batteria di centrocampisti a disposizione di Tedino che già può contare su Jajalo, Fiordilino, Haas e Murawski (con Gallo e Santoro sullo sfondo). Due soli di questi saranno titolari a Foggia ma bisogna considerare che un posto sembra assicurato per Jajalo, unico inamovibile del reparto.

Per l’altra maglia è in vantaggio Murawski, che ad ora le ha giocate tutte. Un po’ dietro ci sono Fiordilino e Haas, che ha fatto intravedere buone qualità quando è entrato nelle scorse gare. Tedino (e anche Zamparini), però, punta molto su Chochev, che sarà un concorrente agguerrito, magari non da subito, per una maglia da titolare essendo anche l’unico mancino.