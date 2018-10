“La corsa resta a tre”. Questo il titolo dell’approfondimento del Giornale di Sicilia in merito alle trattative per la cessione del Palermo calcio dopo il durissimo scontro tra Raffaello Follieri e Maurizio Zamparini, per il quale però le “partite a scacchi” sono ormai alla resa dei conti.

MONASTRA: “UNA STORIA GIÀ VISTA, MA ORA C’É UN FUTURO DA SCRIVERE”

Come riportato da Benedetto Giardina, Zamparini sarebbe a un bivio tra Ponte e la nuova cordata svelata ieri (sempre al Giornale di Sicilia) con il quale avrebbe intensificato i contatti nelle ultime ore dopo il “caso” Follieri. Il patron rosanero fa intendere che le trattative sarebbero in stato avanzato e che la società acquirente non avrebbe bisogno di garanzie essendo quotata in borsa, ma chiudere in appena due settimane sembra ipotesi complessa.

Qualora arrivasse l’offerta della cordata, il primo ad essere informato sarebbe Ponte che avrebbe un’ultima chance di pareggiare l’offerta attraverso Raifin e i due gruppi che esso rappresenta. Il tutto però in attesa del bilancio che dovrà essere approvato entro il 10 novembre (data dell’ultima e decisiva assemblea dei soci) e in vista del quale Zamparini ha comunicato al collegio sindacale l’impegno a saldare una tranche da 10 milioni del debito Alyssa e permettere la continuità aziendale.

Ed è qui, secondo il quotidiano, che subentra anche lo scenario del nulla di fatto e di una permanenza di Zamparini alla guida del club: se Zamparini non venderà il 100%, al momento potrebbe cedere il 10% a Ponte in qualità di socio di minoranza e dunque si profilerebbe l’ipotesi di un Palermo ancora nelle mani dell’imprenditore friulano.

