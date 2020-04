“Ripartire, ma con cautela”. Queste le parole di Luca Ficarrotta (che ha parlato al sito ufficiale), scelte dal Giornale di Sicilia come titolo principale della pagina sportiva dedicata al Palermo, che di spalla presenta anche uno spazio amarcord dedicato al primo Palermo – Messina in Serie A (il 10 aprile 2005).

Benedetto Giardina sottolinea: “Ficarrotta attende con ansia il giorno in cui l’emergenza sanitaria sarà superata per poter puntare alla promozione in Serie C col Palermo. Una famiglia che non vede l’ora di ritrovarsi in campo anche se al momento non è facile ipotizzare i tempi della ripresa”.







Dello stesso avviso anche Juan Mauri: il quotidiano riporta le sue dichiarazioni alla radio argentina “Vorterix Bahia” a cui ha raccontato il suo punto di vista sull’emergenza in Italia. “Questa situazione sta coinvolgendo tutti. Speriamo che questa situazione finisca per terminare il campionato, ma speriamo soprattutto che la gente smetta di soffrire e possa tornare a vivere tranquillamente”.

