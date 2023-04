MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Il Palermo frena pure al Barbera. Pari col Cosenza, play-off più lontani”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre la doppia pagina sportiva dedicata ai rosanero (con il commento alla partita, le pagelle e i commenti dei protagonisti).

La cronaca è affidata come sempre a Carlo Brandaleone, che sottolinea come il Palermo si sia ritrovato nel finale ad affidarsi alla parata di Pigliacelli per salvare un pareggio “brutto, sporco e cattivo” ma giudica anche la genesi di alcune scelte di formazione: “Ieri è accaduto esattamente quello che era prevedibile e che lo stesso Corini temeva. Non si spiega diversamente la scelta del tecnico di schierare per più di un tempo Segre nel ruolo di esterno destro”.

E poi entra nel dettaglio: “Insomma, Corini temeva il Cosenza […], temeva un rilassamento del Palermo, forse sapeva perfino che Verre non era nelle migliori condizioni. Di conseguenza ha schierato una squadra molto prudente e, quando nel finale ha provato a vincere inserendo Tutino e Vido giocando col modulo 3-4-3 ha rischiato di perdere”.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA

PALERMO – COSENZA, GLI HIGHLIGHTS / VIDEO

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LE DICHIARAZIONI DI CORINI