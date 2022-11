MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Il Palermo in casa non fa più faville, a Corini ora serve l’effetto Barbera“. Questo il titolo principale della pagina sportiva del Giornale di Sicilia che guarda in prospettiva alla sfida con il Parma, anche sul fronte amarcord (sarà infatti la prima volta di Franco Vazquez da avversario del Palermo).

Benedetto Giardina sottolinea come – dopo la vittoria esterna a Modena – sia giunto il momento di sistemare le cose anche in casa (dove sono arrivate una sconfitta e due pari nelle ultime tre). “Parola d’ordine: continuità. Specialmente al Barbera, dove l’effetto benevolo della spinta casalinga inizia a scemare. Il Palermo che ha posto fine al digiuno in trasferta adesso è chiamato a confermarsi davanti al proprio pubblico”.

Numeri negativi a livello di rendimento interno che non si vedevano dai tempi di Boscaglia in Serie C. Ma per trovare continuità i rosa dovranno farlo (almeno contro il Parma) senza Buttaro: “Un altro terzino costretto ad alzare bandiera bianca“, scrive Giardina, sottolineando come in questo inizio di stagione prosegue la maledizione sulle fasce.

