“L’importante adesso è non perdere la calma. Due sconfitte in tre partite, un punto, zero gol: nessuno si aspettava questa partenza choc del Palermo. E le parole di Boscaglia nel dopo partita, sono la conferma che in estate non tutto è andato liscio”. Sulle pagine del Giornale di Sicilia, il punto di Luigi Butera.

La sconfitta ieri del Palermo contro l’Avellino sarebbe infatti figlia di un mercato poco attivo e in ritardo. Tanto che fino a qualche giorno fa era impossibile fare le partitelle per mancanza di uomini. Inoltre, i rosa non hanno mai disputato amichevoli.





Bisogna sicuramente avere pazienza e non farsi prendere dal panico. Ma, secondo il quotidiano, l’organico non sarebbe completo come confermato dalla dirigenza del club e si sarebbe sbagliato qualcosa in fase di organizzazione.

