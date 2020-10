Sconfitta rosanero. Finisce 0 a 2 in favore dell’Avellino nella prima gara in casa del Palermo. Bisognerà attendere, quindi, per la prima vittoria in campionato.

Il Giornale di Sicilia salva solo Accardi e Valente che superano la sufficienza. Ecco i voti: Pelagotti 5.5, Peretti 5.5, Lancini 5, Accardi 6.5, Doda 5, Luperini 5.5, Odjer 6, Broh 5, Valente 6, Rauti 5.5, Lucca 5, Kanoute 5, Santana 5.5, Saraniti 5.5, Silipo s.v





Per la Gazzetta dello Sport, invece, il migliore in campo è stato Pelagotti che non ha colpe sui gol ricevuti. Male gli altri. Ecco i voti: Pelagotti 6, Peretti 5.5, Lancini 5, Accardi 5, Doda 5, Luperini 5, Odjer 6, Broh 5.5, Valente 5.5, Rauti 5.5, Lucca 5, Kanoute 5, Santana 5.5, Saraniti 5, Silipo 5.5

