Serata di spettacolo al ‘Renzo Barbera’ fra Palermo e Modena, con 7 gol e tante emozioni per tutti: dai tifosi (22.000, quarta gara per presenza di spettatori) ai giocatori (dato che è stata la serata delle prime volte per molti).

Si sofferma su questo Carlo Brandalone sul ‘Giornale di Sicilia’, passando anche ad analizzare la classifica che, ormai, vede praticamente il Palermo salvo: quello che era l’obiettivo dichiarato dalla società ad inizio estate.

Con 42 punti, che mettono sempre più i rosa in corsa playoff, il Palermo stacca le (tante) squadre che si stanno giocando la salvezza. L’anno scorso, per fare un confronto, il quintultimo posto (playout dunque) era occupato a fine anno dal Cosenza con 35 punti.

