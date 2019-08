“In D senza rimpianti”. Questo il titolo dedicato ad Alessandro Martinelli da parte del Giornale di Sicilia, che oltre a fare il punto sul mercato e sui programmi dei rosanero riporta le sensazioni e le dichiarazioni del nuovo giocatore del Palermo.

CRIVELLO AL PALERMO? “SAREBBE UN SOGNO”

Benedetto Giardina sottolinea come per Martinelli ripartire da Palermo dopo la promozione col Brescia sia una grande sfida: “Dal sogno della Serie A al triplo carpiato all’indietro verso la D. Ma zero rimpianti per Martinelli, che si è calato sin da subito in una realtà che non gli appartiene. Le opzioni erano due: ripartire dai cadetti o cercare nuovi stimoli. E Palermo di stimoli ne dà parecchi”.

Chi sta vivendo una sfida è però anche il francese Malaury Martin, che continua ad incantare staff e compagni e che dovrebbe agevolmente essere confermato dopo il periodo di prova: una storia particolare quella del giramondo francese (passato da Inghilterra, Svizzera, Norvegia e Scozia), noto anche nel Principato, dove la moglie è proprietaria del brand sartoriale Notari. Poteva tornare in Francia e invece si è rimesso in gioco per una nuova scommessa: dalle sabbie dorate della Costa azzurra alle sabbie… mobili della serie D.

