Dario Mirri ha le idee chiare in vista della prossima stagione: il Palermo vuole vincere anche in Serie C, ma serve pazienza. Il presidente rosanero, intervenuto durante la presentazione del progetto “Aquile di quartiere”, ha voluto inviare un messaggio ai tifosi.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, riporta le dichiarazioni del presidente: “La squadra che sognano i tifosi è quella che possa sempre vincere – afferma – . E questo è il nostro desiderio. Da azionisti, insieme a Di Piazza, abbiamo chiesto al nostro amministratore e al nostro d.s. di individuare un allenatore e dei giocatori che possano vincere”.







“Chiediamo pazienza ai tifosi – continua – . È come se fossimo ad aprile o maggio. Il campionato inizia il 27 settembre e ci sono ancora due mesi e mezzo di tempo”.

Capitolo stadio; Mirri parla anche della possibilità di una sponsorizzazione del Comune per ammortizzare il costo del canone: “Mai si è parlato di pubblicità sulle maglie. Riteniamo che il Palermo, piuttosto che avere marchi sulle maglie, debba fare qualcosa per la città”.

