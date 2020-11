Roberto Boscaglia ritrova pedine importanti per il derby col Catania, anche se comunque sono sette le assenze (cinque legate al Covid e due squalificati). Se per difesa e centrocampo le scelte sembrano obbligate, in attacco invece c’è ancora qualche dubbio.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che Silipo e Floriano scalpitano dopo l’assenza ma il loro utilizzo è tutto da valutare data la possibile forma fisica approssimativa. Entrambi non hanno avuto un inizio di stagione brillante (hanno giocato poco e niente) e vogliono riscattarsi.





Kanoute e Valente, però, cercano la conferma e Boscaglia potrebbe scegliere la linea della continuità. Anche per il ruolo di prima punta ci sono dei dubbi. Saraniti ha giocato meno di un’ora a Catanzaro, mentre Lucca è reduce dal Covid; il ballottaggio è aperto.

Occhio anche all’ipotesi Rauti centravanti, provata in previsione di Palermo – Turris ma mai attuata sul campo. Il giovane ex Monza sta giocando tanto ma è ancora a caccia del primo gol.

LEGGI ANCHE

PALERMO, SI TORNA AL “BARBERA” DOPO I CASI COVID

PALERMO – CATANIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’INTERVISTA A SORRENTINO